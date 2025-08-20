Lange galt Futu Holdings (FUTU) als Insider-Tipp unter Tech-Investoren, aber inzwischen entwickelt sich der digitale Broker rasant zum Schwergewicht im globalen FinTech-Markt. Mit seinen Investmentplattformen verbindet das Unternehmen Brokerage, Vermögensverwaltung und Social-Investing zu einem einzigartigen Nutzererlebnis. Die jüngsten Quartalszahlen belegen eindrucksvoll, wie skalierbar das Modell ist. Rasant steigende Umsätze, eine operative Marge auf Rekordniveau und ein explosionsartiges Wachstum bei Nutzerzahlen und Handelsvolumen überzeugen...