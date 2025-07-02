Figma, die Plattform, die sich auf das Design der kollaborativen Schnittstelle spezialisiert hat, hat einen ersten Börsengang (Börsengang) eingereicht. Das Designsoftware-Unternehmen Figma hat die Unterlagen für einen geplanten Börsengang eingereicht. Das Unternehmen, das Adobe einst im Rahmen eines Bar- und Aktiengeschäfts im Wert von 20 Mrd. USD übernehmen wollte, hat bei der SEC eine Registrierungserklärung (Formular S-1) für einen Börsengang seiner Stammaktien der Klasse A eingereicht. Vorbehaltlich der Marktbedingungen strebt...