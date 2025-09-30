OpenAI hat am Montag "Instant Checkout" vorgestellt, ein neues Feature, das es ermöglicht, Produkte direkt über den KI-Chatbot ChatGPT zu kaufen. Zum Start können Nutzer in den USA einzelne Artikel von Etsy-Händlern erwerben. Eine Anbindung an über eine Million Shopify-Shops, darunter Marken wie Skims und Glossier, soll bald folgen. Die Funktion steht ChatGPT-Nutzern in den Versionen Free, Plus und Pro zur Verfügung, eine internationale Ausweitung ist geplant. Kursreaktionen an der Börse Die Märkte reagierten sofort: Die Etsy-Aktie legte...