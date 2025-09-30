Etsy gewinnt 16 % nach OpenAI-Ankündigung
OpenAI hat am Montag "Instant Checkout" vorgestellt, ein neues Feature, das es ermöglicht, Produkte direkt über den KI-Chatbot ChatGPT zu kaufen. Zum Start können Nutzer in den USA einzelne Artikel von Etsy-Händlern erwerben. Eine Anbindung an über eine Million Shopify-Shops, darunter Marken wie Skims und Glossier, soll bald folgen. Die Funktion steht ChatGPT-Nutzern in den Versionen Free, Plus und Pro zur Verfügung, eine internationale Ausweitung ist geplant. Kursreaktionen an der Börse Die Märkte reagierten sofort: Die Etsy-Aktie legte...
Kostenlos anmelden und Artikel lesen!
Ihre Vorteile:
- Jeden Monat können Sie 5 Artikel aus dem Premium-Bereich kostenlos lesen
- Monatlich 2 Probeausgaben der Trader-Zeitung gratis
- Persönliche Watchlist anlegen mit einem Nachrichtenüberblick über Ihre Aktie
Wagniskapital auf Allzeithoch: Top 5 KI-Aktien als Profiteure der neuen Start-up-Milliarden
janews Liebe Leser, die am 01.04. veröffentlichten Daten der Analyseplattform Crunchbase für das 1. Quartal 2026 belegen: Noch nie zuvor floss in...
Amazon: Warum mein Top-Favorit bis Ende der Dekade mindestens ein Verdopplungspotenzial auf 400 USD hat!
Ich bin für die Aktie von Amazon (i) sehr bullisch und möchte kurz herleiten, warum bis Ende der Dekade ein Kursanstieg auf 400 USD und darüber hinaus...
Tesla: Europäische Neuzulassungen verzeichnen deutlichen Absatzsprung!
Tesla durchbricht die anhaltende Kaufzurückhaltung auf dem europäischen Markt für Elektroautos mit einem handfesten Absatzsprung. Nach einem volumenmäßig...