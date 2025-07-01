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BigBear.ai Holdings Watchlist

tz-plus Die BigBear-Aktie steigt um 16 % und ist nun Teil der KI-Rallye

David Engelhardt
D. Engelhardt
Lesedauer: 2 Minuten

In den letzten Tagen und Wochen gab es einige interessante Entwicklungen rund um die Aktie von BigBear.ai (NYSE: BBAI).   So gab es verschiedene Faktoren für den jüngsten Kursanstieg. Dieser wird auf eine Kombination aus der allgemeinen Begeisterung für den KI-Sektor, spezifische neue Verträge (insbesondere im Verteidigungs- und Biometrie-Bereich) und möglicherweise auch "Meme-Stock"-Dynamiken zurückgeführt.  Das Unternehmen hat neue Partnerschaften und Projekte verkündet  BigBear.ai hat eine strategische Partnerschaft mit Easy...

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