In den letzten Tagen und Wochen gab es einige interessante Entwicklungen rund um die Aktie von BigBear.ai (NYSE: BBAI). So gab es verschiedene Faktoren für den jüngsten Kursanstieg. Dieser wird auf eine Kombination aus der allgemeinen Begeisterung für den KI-Sektor, spezifische neue Verträge (insbesondere im Verteidigungs- und Biometrie-Bereich) und möglicherweise auch "Meme-Stock"-Dynamiken zurückgeführt. Das Unternehmen hat neue Partnerschaften und Projekte verkündet BigBear.ai hat eine strategische Partnerschaft mit Easy...