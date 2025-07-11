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Delta Air Lines Watchlist

tz-plus Delta Air Lines hebt wieder ab: Neue Zuversicht trotz angepasster Prognosen

Thorsten Reich
T. Reich
Lesedauer: 2 Minuten

Delta Air Lines sorgt zum Start der US-Berichtssaison für einen Paukenschlag. Nach Monaten voller Unsicherheit meldet sich die Fluggesellschaft mit überraschend soliden Zahlen zurück – und noch wichtiger: Sie gibt ihren Anlegern wieder eine Perspektive. Der Gewinn je Aktie lag im zweiten Quartal mit 2,10 USD leicht über den Erwartungen, der Umsatz kletterte auf 15,51 Mrd. USD. Vor allem aber: Delta hat seine Jahresprognose für 2025 reaktiviert – wenngleich auf niedrigerem Niveau. Die Aktie reagierte prompt mit einem Kurssprung von...

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