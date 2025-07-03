Datadog steigt in den S&P 500 auf – Aktie springt zweistellig
Datadog hat am Mittwoch nachbörslich für Aufsehen gesorgt: Die Aktie des Cloud-Überwachungsunternehmens legte um rund 10 % zu, nachdem bekannt wurde, dass sie ab dem 9. Juli in den S&P 500 aufgenommen wird. Der Aufstieg in den prestigeträchtigen Index gilt als Ritterschlag – nicht nur für das Image, sondern auch mit Blick auf Kapitalzuflüsse durch passive Fonds. Juniper Networks muss Platz machen Hintergrund der Rochade ist die Übernahme von Juniper Networks durch Hewlett Packard Enterprise. Da Juniper damit seine Eigenständigkeit...
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