CoreWeave wird vom Börsenneuling zum Schlüsselakteur! Wie ein KI-Hyperscaler die Tech-Elite aufmischt!
Kaum ein Unternehmen hat in so kurzer Zeit einen vergleichbaren Aufstieg hingelegt wie CoreWeave (CRWV). Erst im März 2025 an die Börse gegangen, hat sich der Spezialist für KI-Infrastruktur in nur wenigen Monaten zu einem zentralen Partner der größten Namen der Branche entwickelt. Milliardenschwere Verträge mit Nvidia, strategische Zukäufe und der Aufbau neuer Rechenzentren in den USA zeigen, wie rasant CoreWeave expandiert. Analysten sehen das Unternehmen bereits als Schlüsselfigur im globalen Wettrennen um künstliche Intelligenz und...
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