CoreWeave startet durch! Mit NVIDIA-Chips der nächsten Generation an die Spitze der KI-Cloud!
Mit der frühzeitigen Integration von NVIDIAs leistungsstärkster KI-Plattform und ehrgeizigen Expansionsplänen positioniert sich CoreWeave (CRWV) als Schrittmacher der nächsten KI-Welle. Das Unternehmen setzt neue Standards in der Cloud-Infrastruktur – und bringt damit nicht nur seine Technologie, sondern auch seinen Aktienkurs auf Rekordniveau. Die Aktie kletterte um fast 9 % auf 165,20 USD. CoreWeave - Der KI-Hyperscaler auf Wachstumskurs CoreWeave ist ein US-amerikanischer Hyperscaler, der sich auf Hochleistungs-Cloudinfrastruktur für...
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