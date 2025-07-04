Mit der frühzeitigen Integration von NVIDIAs leistungsstärkster KI-Plattform und ehrgeizigen Expansionsplänen positioniert sich CoreWeave (CRWV) als Schrittmacher der nächsten KI-Welle. Das Unternehmen setzt neue Standards in der Cloud-Infrastruktur – und bringt damit nicht nur seine Technologie, sondern auch seinen Aktienkurs auf Rekordniveau. Die Aktie kletterte um fast 9 % auf 165,20 USD. CoreWeave - Der KI-Hyperscaler auf Wachstumskurs CoreWeave ist ein US-amerikanischer Hyperscaler, der sich auf Hochleistungs-Cloudinfrastruktur für...