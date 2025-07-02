Constellation Brands: Bier boomt weiter, Wein und Spirituosen durch Portfolioumbau belastet!
Constellation Brands Inc. (NYSE: STZ) verzeichnete im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen Umsatzrückgang von 6 % auf 2,52 Mrd. USD. Auch das operative Ergebnis sank um 24 % auf rund 714 Mio. USD, während der Nettogewinn um 41 % auf 516 Mio. USD fiel. Der verwässerte Gewinn je Aktie betrug 2,90 USD. Die rückläufigen Zahlen spiegeln vor allem eine anhaltend schwächere Verbrauchernachfrage wider, die das Unternehmen auf temporäre sozioökonomische Faktoren zurückführt. Biergeschäft bleibt führend, aber mit Gegenwind Das Biersegment,...
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