Circle Internet Group, der Emittent des US-Dollar-gebundenen Stablecoins USDC, hat bei der US-Bankenaufsicht OCC eine bundesweite Banklizenz als National Trust Bank beantragt. Das neue Institut soll unter dem Namen "First National Digital Currency Bank, N.A." firmieren und Circles Rolle als Infrastruktur-Anbieter für den digitalen Dollar weiter stärken. Der Antrag folgt auf den erfolgreichen Börsengang Anfang Juni. Circle strebt damit eine bundesweite Regulierung an, wie sie bislang nur wenige digitale Finanzdienstleister vorweisen können. ...