Chery Automobile hat mit seiner Börsennotierung in Hongkong eindrucksvoll den Schritt auf die internationale Kapitalbühne gewagt. Die Aktien eröffneten mit einem kräftigen Plus von rund 11 %. Mit einem Emissionsvolumen von rund 1,2 Mrd. USD und einer Bewertung von knapp 23 Mrd. USD zählt der Börsengang zu den größten Listings des Jahres in der Sonderverwaltungsregion. Das IPO ist eng mit Cherys Innovationsagenda verknüpft. Rund 35 % der Mittel aus der Kapitalaufnahme sollen in Forschung und Entwicklung fließen, weitere 25 % in neue Fahrzeuggenerationen....