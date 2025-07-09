Der Flugzeugproduzent Boeing (BA) meldet sich eindrucksvoll zurück. Mit der höchsten Zahl ziviler Flugzeugauslieferungen seit 2018, einem neuen US-Milliardenauftrag für strategische Satelliten und der Rückkehr auf den chinesischen Markt zeigt der amerikanische Luftfahrtkonzern klare Erholungstendenzen. Doch ein tragischer Flugzeugabsturz in Indien wirft Fragen auf und erinnert daran, dass Boeing weiterhin zwischen Aufbruch und Altlasten navigieren muss. Boeing – Amerikas Luftfahrtgigant mit zivilem und militärischem Schwerpunkt Die Boeing...