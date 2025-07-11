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Bitcoin (BTC/USD) Watchlist

tz-plus Bitcoin ist nicht zu halten! Rekordhoch bei 118.000 USD läutet neue Ära ein!

Andreas Wimbauer
A. Wimbauer
Lesedauer: 4 Minuten

Bitcoin (BTC) hat die Schallmauer durchbrochen. Mit einem neuen Allzeithoch von über 118.000 USD meldet sich die Mutter aller Kryptowährungen eindrucksvoll zurück – und das mit Rückenwind aus Politik, Wall Street und Washington. Was einst als Spekulationsobjekt und Nischenprodukt galt, entwickelt sich 2025 zur ernstzunehmenden Anlageklasse im globalen Finanzsystem. Dank massiver ETF-Zuflüsse, strategischer Unterstützung durch Donald Trump und einem gigantischen Meilenstein des BlackRock-ETFs IBIT erlebt Bitcoin eine Renaissance, die den...

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