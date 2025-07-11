Bitcoin (BTC) hat die Schallmauer durchbrochen. Mit einem neuen Allzeithoch von über 118.000 USD meldet sich die Mutter aller Kryptowährungen eindrucksvoll zurück – und das mit Rückenwind aus Politik, Wall Street und Washington. Was einst als Spekulationsobjekt und Nischenprodukt galt, entwickelt sich 2025 zur ernstzunehmenden Anlageklasse im globalen Finanzsystem. Dank massiver ETF-Zuflüsse, strategischer Unterstützung durch Donald Trump und einem gigantischen Meilenstein des BlackRock-ETFs IBIT erlebt Bitcoin eine Renaissance, die den...