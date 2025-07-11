Bitcoin ist nicht zu halten! Rekordhoch bei 118.000 USD läutet neue Ära ein!
Bitcoin (BTC) hat die Schallmauer durchbrochen. Mit einem neuen Allzeithoch von über 118.000 USD meldet sich die Mutter aller Kryptowährungen eindrucksvoll zurück – und das mit Rückenwind aus Politik, Wall Street und Washington. Was einst als Spekulationsobjekt und Nischenprodukt galt, entwickelt sich 2025 zur ernstzunehmenden Anlageklasse im globalen Finanzsystem. Dank massiver ETF-Zuflüsse, strategischer Unterstützung durch Donald Trump und einem gigantischen Meilenstein des BlackRock-ETFs IBIT erlebt Bitcoin eine Renaissance, die den...
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