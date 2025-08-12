Die Aktien des KI-Softwareunternehmens BigBear.ai fielen am 11.08.2025, nachdem die gemeldeten Gewinne und der Ausblick weit hinter den Erwartungen zurückblieben. Die Aktie fiel im nachbörslichen Handel um über 30 %. Enttäuschende Geschäftszahlen und gesenkter Ausblick Der Umsatz für das 2. Quartal betrug 32,5 Mio. USD, was deutlich unter den von Analysten erwarteten 40,6 Mio. USD und auch unter dem Wert von 39,8 Mio. USD liegt, den das Unternehmen im gleichen Zeitraum des Vorjahres verzeichnete. Zudem meldete es einen Verlust von 71...