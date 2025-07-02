Quantencomputer könnten unsere Welt radikal verändern – von der Materialentwicklung über sichere Kommunikation bis hin zu optimierten Lieferketten. Doch ihr Bau ist extrem komplex. Amazon Web Services (i)(AMZN) geht nun einen mutigen Schritt. Mit der neuen Open-Source-Software DeviceLayout.jl und dem Simulationswerkzeug Palace sollen supraleitende Quantenchips wie Amazons "Ocelot"-Chip schneller, präziser und kollaborativer entwickelt werden können als je zuvor. Zukunft gestalten mit Quantenbits - Wie Quantencomputer unsere Welt verändern...