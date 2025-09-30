AppLovin wird vom Gaming-Publisher zum KI-getriebenen AdTech-Champion! Jetzt beginnt die E-Commerce-Offensive!
AppLovin (APP) steht an einem historischen Wendepunkt. Mit der Aufnahme in den S&P 500, einer Welle bullischer Analystenstimmen und dem Start des Self-Service-Tools Axon Ads Manager und Axon.ai am 1. Oktober öffnet sich dem Unternehmen der Milliardenmarkt im globalen E-Commerce-Advertising. Nach einer fulminanten Kursrallye und der Abwehr einer Shortseller-Attacke setzt CEO Adam Foroughi nun auf Wachstum durch KI. Analysten trauen der Aktie weitere Höhenflüge zu. Geschäftsmodell und Marktstellung AppLovin begann seine Unternehmensgeschichte...
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