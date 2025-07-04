Apple Comeback in China! Doch reicht das für die Trendwende?
Nach Monaten stagnierender Nachfrage und wachsendem Konkurrenzdruck feiert Apple (APPL) in China ein überraschendes Verkaufsplus – erstmals seit zwei Jahren. Doch die Euphorie ist nur von kurzer Dauer. Analysten warnen vor strukturellen Problemen, geopolitischen Risiken und fehlenden Innovationen. Der US-Vietnam-Deal bringt etwas Entlastung, doch langfristig steht Apple weiter unter Zugzwang. Apple unter Druck - Vom Innovationsmotor zum Herausforderer Apple gilt als eine der größten Erfolgsgeschichten der Tech-Welt – mit legendären Produkten,...
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