Amazon Inc. (NASDAQ: AMZN) steht kurz davor, in seinen Lagerhäusern mehr Roboter als Menschen zu beschäftigen. Der Konzern hat inzwischen über eine Mio. Maschinen in seinen Logistikzentren installiert. Ein neuer Höchststand, der fast der Zahl menschlicher Beschäftigter entspricht. Der zunehmende Einsatz von Robotik hat die Abläufe in den Lagerhäusern grundlegend verändert. Roboterarme greifen nach Produkten, mobile Einheiten transportieren Waren, automatisierte Systeme sortieren Artikel, und alles arbeitet immer enger verzahnt zusammen....