Amazon (i)(AMZN) weitet seinen Same-Day-Lieferservice massiv aus und integriert erstmals tausende verderbliche Lebensmittel in sein ohnehin dichtes Logistiknetzwerk. Kunden in über 1.000 US-Städten können nun Obst, Gemüse, Fleisch, Milchprodukte und Tiefkühlkost innerhalb weniger Stunden an die Haustür bekommen, oft kostenlos für Prime-Mitglieder. Bis Ende 2025 soll der Service auf mehr als 2.300 Standorte wachsen. Die Offensive könnte den milliardenschweren Lebensmittelmarkt in den USA neu aufmischen und etablierten Playern wie Walmart,...