Amazon: KI verwandelt schriftliche Produktinfos in Audios!
Das Online-Shopping boomt, doch wer ein Produkt auswählt, steht oft vor einer Flut von Kommentaren und Rezensionen, die schwer zu durchschauen sind. Amazon greift dieses Problem nun auf und setzt verstärkt auf KI, um Ordnung in diese Informationsmenge zu bringen. Neue Funktionen sollen nicht nur mehr Übersicht schaffen, sondern auch Vertrauen fördern und das Einkaufserlebnis insgesamt deutlich verbessern. KI-basierte Analyse filtert Fake-Bewertungen heraus Im Mittelpunkt stehen die sogenannten Review Highlights. Sie destillieren die häufigsten...
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