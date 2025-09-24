Amazon im Kreuzfeuer! Zwischen Prime-Skandal, Fresh-Rückzug aus UK und Allianz mit SAP in Europa!
Amazon (i)(AMZN) bleibt ein globaler Gigant, doch das Unternehmen steht aktuell an einem Wendepunkt. Während die FTC den Konzern wegen angeblich irreführender Prime-Praktiken verklagt, zieht sich Amazon in Großbritannien aus dem Fresh-Lebensmittelgeschäft zurück. Gleichzeitig setzt der Tech-Riese mit Whole Foods in Asien und einer milliardenschweren Cloud-Partnerschaft mit SAP auf neue Wachstumsfelder. Anleger stellen sich zu Recht die folgende Frage. Ist Amazon Innovator oder Drahtseilakteur zwischen Expansion und Regulierung? Amazon –...
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