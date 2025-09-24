Amazon (i)(AMZN) bleibt ein globaler Gigant, doch das Unternehmen steht aktuell an einem Wendepunkt. Während die FTC den Konzern wegen angeblich irreführender Prime-Praktiken verklagt, zieht sich Amazon in Großbritannien aus dem Fresh-Lebensmittelgeschäft zurück. Gleichzeitig setzt der Tech-Riese mit Whole Foods in Asien und einer milliardenschweren Cloud-Partnerschaft mit SAP auf neue Wachstumsfelder. Anleger stellen sich zu Recht die folgende Frage. Ist Amazon Innovator oder Drahtseilakteur zwischen Expansion und Regulierung? Amazon –...