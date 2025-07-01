Trading-Room
Jetzt registrieren und gratis Artikel lesen.
Bereits bei TraderFox registriert? Jetzt anmelden!
Home Depot Watchlist

tz-plus 5,5 Mrd. USD Deal zementiert Machtposition! Home Depot baut mit GMS das größte Baustoffnetz Nordamerikas!

Andreas Wimbauer
A. Wimbauer
Lesedauer: 3 Minuten

Die Baumarktkette Home Depot (i)(HD) setzt seinen Expansionskurs im Profi-Bausektor mit voller Kraft fort. Nach der milliardenschweren Übernahme von SRS Distribution im Jahr 2024 folgt nun der nächste große Schritt. Für 5,5 Mrd. USD übernimmt der Baumarkt-Gigant den Spezialbaustoffhändler GMS. Mit dem Zusammenschluss entsteht ein flächendeckendes Netzwerk aus über 1.200 Standorten und 8.000 Lkw – und Home Depot positioniert sich endgültig als dominierender Anbieter für professionelle Bauunternehmer in den USA und Kanada. Home Depot...

Kostenlos anmelden und Artikel lesen!

Jetzt kostenlos registrieren
Log In

Ihre Vorteile:

  • Jeden Monat können Sie 5 Artikel aus dem Premium-Bereich kostenlos lesen
  • Monatlich 2 Probeausgaben der Trader-Zeitung gratis
  • Persönliche Watchlist anlegen mit einem Nachrichtenüberblick über Ihre Aktie
Broadcom

Broadcom festigt seine Stellung! Deals mit Google und Anthropic, Quanten-Schutz und Rekord-Wachstum!

Broadcom (AVGO) festigt seine Position als unverzichtbarer Akteur der globalen KI-Revolution. Mit weitreichenden Vertragsverlängerungen für Googles KI-Chips,...

Intel

Intel: Ist bei Teslas Terafab dabei. Die 18A-Yields springen auf 65%. Das Ende der Fertigungskrise?

Im US-Musterdepot setzen wir seit einem Jahr auf Intel (i). Bisher ist der Trade ein Erfolg, weil die Position 127 % im Buchgewinn notiert. Aktuell startet...

Samsung Electronics

Samsung: Achtfacher Gewinnsprung überrascht selbst Optimisten

Die Aktie von Samsung Electronics hat kräftig zugelegt, nachdem der Konzern eine deutliche Gewinnexplosion in Aussicht gestellt hat. Hintergrund ist die...