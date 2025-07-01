Die Baumarktkette Home Depot (i)(HD) setzt seinen Expansionskurs im Profi-Bausektor mit voller Kraft fort. Nach der milliardenschweren Übernahme von SRS Distribution im Jahr 2024 folgt nun der nächste große Schritt. Für 5,5 Mrd. USD übernimmt der Baumarkt-Gigant den Spezialbaustoffhändler GMS. Mit dem Zusammenschluss entsteht ein flächendeckendes Netzwerk aus über 1.200 Standorten und 8.000 Lkw – und Home Depot positioniert sich endgültig als dominierender Anbieter für professionelle Bauunternehmer in den USA und Kanada. Home Depot...