Big Call Screening: Walt Disney, Nasdaq, Lockheed Martin und Adidas.
Mit einer überzeugenden Price-Action macht aktuell Walt Disney (DIS) auf sich aufmerksam. Der Medien- und Entertainment-Gigant scheint seine Talsohle mittlerweile endgültig überwunden zu haben und will nun mit neuen Bundle-Angeboten im Streaming-Segment durchstarten. Da man auch im hochprofitablen Themen- und Freizeitparksegment dank der sich weiter aufhellenden Konsumnachfrage weiter auf der Erfolgswelle schwimmt und dank neuer Blockbuster wie auch auf der Kinoleinwand neue Erfolge feiert, dürfte Walt Disney schon bald wieder neue Rekorde...
Kostenlos anmelden und Artikel lesen!
Ihre Vorteile:
- Jeden Monat können Sie 5 Artikel aus dem Premium-Bereich kostenlos lesen
- Monatlich 2 Probeausgaben der Trader-Zeitung gratis
- Persönliche Watchlist anlegen mit einem Nachrichtenüberblick über Ihre Aktie
Amazon: Die vier wichtigsten Statements aus dem Aktionärsbrief von CEO Andy Jassy!
Warum wir für Amazon (i) sehr bullisch sind und die Aktie im US-Musterdepot höher gewichtet haben, haben wir zuletzt deutlich aufgezeigt. Bis Ende der...
Titanen-Schmiede der KI! Applied Materials beweist mit neuen Chipherstellungssystemen seine atomare Macht!
Während die Welt nach immer gigantischerer Rechenleistung für Künstliche Intelligenz hungert, hält ein Unternehmen die Schlüssel zur Zukunft in der...
Der Befreiungsschlag für Meta! Muse Spark greift nach der KI-Krone und elektrisiert die Wall Street!
Nach milliardenschweren Investitionen und einem radikalen Strategiewechsel meldet sich Meta Plaforms (i)(META) im globalen KI-Wettlauf eindrucksvoll zurück....