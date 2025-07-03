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tz-plus Big Call Screening: Walt Disney, Nasdaq, Lockheed Martin und Adidas.

Martin Springman
M. Springman
Lesedauer: 2 Minuten

Mit einer überzeugenden Price-Action macht aktuell Walt Disney (DIS) auf sich aufmerksam. Der Medien- und Entertainment-Gigant scheint seine Talsohle mittlerweile endgültig überwunden zu haben und will nun mit neuen Bundle-Angeboten im Streaming-Segment durchstarten. Da man auch im hochprofitablen Themen- und Freizeitparksegment dank der sich weiter aufhellenden Konsumnachfrage weiter auf der Erfolgswelle schwimmt und dank neuer Blockbuster wie  auch auf der Kinoleinwand neue Erfolge feiert, dürfte Walt Disney schon bald wieder neue Rekorde...

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