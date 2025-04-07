Big Call Scan: CBOE Global Markets, Allianz, Procter & Gamble und Münchener Rück.
Börsenbetreiber gehören im aktuellen Marktumfeld weiterhin zu den Favoriten auf dem Parkett. Angesichts einer drohenden Verschärfung des Handelskonflikts und der wachsenden geopolitischen Unsicherheiten dürfte die Volatilität nicht nur an den Aktienmärkten weiter zunehmen. Entsprechend bieten sich für Branchengrößen wie CBOE Global Markets (CBOE) starke Aussichten im Kerngeschäft. Auch technisch präsentiert sich die Aktie in einer starken Verfassung und steht vor dem Breakout auf neue Jahreshochs! Die Märkte stehen aktuell aufgrund...
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