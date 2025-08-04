Der amerikanische IPO-Markt erlebt 2025 eine beeindruckende Wiederbelebung. Angeführt von spektakulären Tech-Börsengängen kehrt die Goldgräberstimmung der späten 1990er Jahre zurück. Nach Jahren der Zurückhaltung haben Investoren ihren Appetit auf risikoreiche Neuemissionen wiedergefunden. Renaissance Capital meldet einen Anstieg der Börsengang-Aktivitäten um 48 % mit bereits mehr als 100 abgeschlossenen IPOs bis August. Besonders drei Sektoren dominieren: Software-Unternehmen, KI-Technologie und Fintech. Figma schreibt Börsengeschichte...