Tech-IPOs feiern spektakuläres Comeback: Figma führt Börsengang-Renaissance an!
Der amerikanische IPO-Markt erlebt 2025 eine beeindruckende Wiederbelebung. Angeführt von spektakulären Tech-Börsengängen kehrt die Goldgräberstimmung der späten 1990er Jahre zurück. Nach Jahren der Zurückhaltung haben Investoren ihren Appetit auf risikoreiche Neuemissionen wiedergefunden. Renaissance Capital meldet einen Anstieg der Börsengang-Aktivitäten um 48 % mit bereits mehr als 100 abgeschlossenen IPOs bis August. Besonders drei Sektoren dominieren: Software-Unternehmen, KI-Technologie und Fintech. Figma schreibt Börsengeschichte...
Kostenlos anmelden und Artikel lesen!
Ihre Vorteile:
- Jeden Monat können Sie 5 Artikel aus dem Premium-Bereich kostenlos lesen
- Monatlich 2 Probeausgaben der Trader-Zeitung gratis
- Persönliche Watchlist anlegen mit einem Nachrichtenüberblick über Ihre Aktie
Machtdemonstration mit Preisschild! Alphabet liefert Traumzahlen und schockt mit massiver Kostenexplosion!
Alphabet (i)(GOOG/GOOGL) meldet sich eindrucksvoll zurück und straft alle Kritiker Lügen. Mit einem historischen Umsatzsprung über die 400 Mrd. USD-Marke...
Infineon erhöht Investitionen angesichts ungebrochener Nachfrage nach KI-Chips
Das Unternehmen plant Ausgaben von rund 2,7 Mrd. Euro im Geschäftsjahr 2026 zur Erweiterung der Produktionskapazitäten. Infineon Technologies...
AMD schlägt die Schätzungen – und wird trotzdem abgestraft
Advanced Micro Devices hat im vierten Quartal die Erwartungen klar übertroffen. Gewinn und Umsatz lagen deutlich über den Konsensschätzungen, der Nettogewinn...