Die Robotik- und KI-Revolution nimmt 2025 weiter Fahrt auf und verändert die globale Wirtschaft grundlegend. Was vor wenigen Jahren noch als Science-Fiction galt, ist heute Realität in Fabriken, Logistikzentren und zunehmend auch im Alltag. Für Anleger eröffnen sich dadurch attraktive Chancen in mehreren Branchen – von Industrie und Logistik über Dienstleistung bis hin zu digitalen Welten. Industrie und Logistik: Automatisierung als Wachstumsmotor Die Nachfrage nach Automatisierungslösungen steigt weltweit, getrieben durch Fachkräftemangel,...