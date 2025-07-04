Robotik-Boom 2025: GOOGL, META und weitere Akteure in der Robotiklandschaft, die man kennen sollte!
Die Robotik- und KI-Revolution nimmt 2025 weiter Fahrt auf und verändert die globale Wirtschaft grundlegend. Was vor wenigen Jahren noch als Science-Fiction galt, ist heute Realität in Fabriken, Logistikzentren und zunehmend auch im Alltag. Für Anleger eröffnen sich dadurch attraktive Chancen in mehreren Branchen – von Industrie und Logistik über Dienstleistung bis hin zu digitalen Welten. Industrie und Logistik: Automatisierung als Wachstumsmotor Die Nachfrage nach Automatisierungslösungen steigt weltweit, getrieben durch Fachkräftemangel,...
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Der Befreiungsschlag für Meta! Muse Spark greift nach der KI-Krone und elektrisiert die Wall Street!
Nach milliardenschweren Investitionen und einem radikalen Strategiewechsel meldet sich Meta Plaforms (i)(META) im globalen KI-Wettlauf eindrucksvoll zurück....