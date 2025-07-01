Das Börsenjahr 2025 steht im Zeichen bahnbrechender Technologien. Während geopolitische Unsicherheiten und die neue US-Administration die Märkte prägen, rücken zwei Zukunftstrends in den Fokus: Künstliche Intelligenz und Quanten-Computing. Analysten und Investoren sehen darin nicht nur technologische Revolutionen, sondern auch enorme Chancen für Aktionäre. Quanten-Computing: Potenzial für Milliardenmärkte: Laut einer aktuellen McKinsey-Studie könnten die drei Hauptsäulen der Quantentechnologie – Quanten-Computing, Quantenkommunikation...