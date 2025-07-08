Made in USA: Mueller Industries, Amrize und DXP Enterprises - Diese Aktien profitieren von Trumps Handelspolitik!
Made in USA: Mueller Industries, Amrize und DXP Enterprises - Diese Aktien profitieren von Trumps Handelspolitik! Heimische Produzenten im Aufwind - Manufacturing-Renaissance bietet Anlegern neue Chancen Das erste Halbjahr 2025 brachte für US-Anleger gemischte Signale: Während der Dollar-Index über 10 % verlor, erreichte der S&P 500 neue Allzeithochs. Der Grund: Donald Trumps "America First"-Handelspolitik schafft strukturelle Vorteile für Unternehmen mit starkem Heimatmarkt-Fokus. Die Kombination aus Reindustrialisierung, Infrastrukturinvestitionen...
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