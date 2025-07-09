KI-Revolution braucht Rohstoffe: Diese Aktien werden vom Digitalisierungsboom profitieren, aber zeitverzögert!
Während Anleger auf Chipgiganten setzen, übersehen viele die wahren Gewinner der KI-Revolution: Rohstoffproduzenten. Kupfer, Aluminium und Lithium werden zu den Goldstern des digitalen Zeitalters. Der globale KI-Boom ist mehr als eine Software-Revolution – er erfordert eine massive physische Infrastruktur. Gigantische Datenzentren verschlingen immense Energiemengen und benötigen komplexe Kühlsysteme sowie unzählige Kilometer Verkabelung. Parallel dazu treibt die Energiewende den Ausbau von Wind- und Solarparks voran, während die Elektromobilität...
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