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tz-plus KI-Revolution braucht Rohstoffe: Diese Aktien werden vom Digitalisierungsboom profitieren, aber zeitverzögert!

Leonid Kulikov
L. Kulikov
Lesedauer: 3 Minuten

Während Anleger auf Chipgiganten setzen, übersehen viele die wahren Gewinner der KI-Revolution: Rohstoffproduzenten. Kupfer, Aluminium und Lithium werden zu den Goldstern des digitalen Zeitalters. Der globale KI-Boom ist mehr als eine Software-Revolution – er erfordert eine massive physische Infrastruktur. Gigantische Datenzentren verschlingen immense Energiemengen und benötigen komplexe Kühlsysteme sowie unzählige Kilometer Verkabelung. Parallel dazu treibt die Energiewende den Ausbau von Wind- und Solarparks voran, während die Elektromobilität...

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