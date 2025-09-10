Die Finanzmärkte stehen im Zeichen einer beispiellosen KI-Revolution, die nicht nur Technologieunternehmen, sondern ganze Branchen neu definiert. Während geopolitische Unsicherheiten bestehen, richten Investoren ihren Blick immer stärker auf die Gewinner des globalen Wettlaufs um Rechenkapazitäten, Chips und Energie. Das eindrucksvollste Beispiel dieser Entwicklung liefert derzeit Oracle. Der einst als Nachzügler geltende Datenbankriese hat sich mit milliardenschweren Cloud-Verträgen zur Aufsteigeraktie des Jahres entwickelt. Im jüngsten...