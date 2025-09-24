Im Jahr 2025 erlebt der globale Aktienmarkt eine spektakuläre Trendwende, die von einer massiven Re-Industrialisierung in den USA und weltweit geprägt ist. Im Zentrum stehen nun nicht mehr allein Softwareunternehmen, sondern die physischen Rückgrate der Digitalisierung: KI-basierte Rechenzentren, Cloud-Infrastruktur und erneuerbare Energien treiben das Wachstum an und bestimmen die neuen Gewinnerbranchen – mit Firmen wie Oracle, OpenAI, NVIDIA, SoftBank und GE Vernova als Zugpferde. Hinter dem Aufschwung steht die Nachfrage nach immer...