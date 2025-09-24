KI, Cloud und grüne Energie: Die neuen Aktien-Gewinner 2025
Im Jahr 2025 erlebt der globale Aktienmarkt eine spektakuläre Trendwende, die von einer massiven Re-Industrialisierung in den USA und weltweit geprägt ist. Im Zentrum stehen nun nicht mehr allein Softwareunternehmen, sondern die physischen Rückgrate der Digitalisierung: KI-basierte Rechenzentren, Cloud-Infrastruktur und erneuerbare Energien treiben das Wachstum an und bestimmen die neuen Gewinnerbranchen – mit Firmen wie Oracle, OpenAI, NVIDIA, SoftBank und GE Vernova als Zugpferde. Hinter dem Aufschwung steht die Nachfrage nach immer...
Kostenlos anmelden und Artikel lesen!
Ihre Vorteile:
- Jeden Monat können Sie 5 Artikel aus dem Premium-Bereich kostenlos lesen
- Monatlich 2 Probeausgaben der Trader-Zeitung gratis
- Persönliche Watchlist anlegen mit einem Nachrichtenüberblick über Ihre Aktie
Die 5 besten europäischen Qualitätsaktien für unruhige Zeiten
Die USA stehen derzeit im Zentrum vieler politischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten, während US-Aktien gleichzeitig in vielen Depots übergewichtet...
Streaming-Schock oder Geniestreich? Netflix erhöht die Preise und plant 20 Mrd. Budget für neuen Content!
Netflix (NFLX) verlangt seinen Nutzern mehr ab, doch für Anleger könnte sich genau das richtig auszahlen. Mit flächendeckenden Preiserhöhungen finanziert...
Akamai: Mit NVIDIA-Power und KI-Inferenz zum neuen Edge-Giganten
Wachstumsturbo: Eine massive Beschleunigung im Bereich Cloud Infrastructure Services um +45 % unterstreicht die erfolgreiche Transformation zum KI-Infrastruktur-Anbieter....