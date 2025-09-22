Quantencomputing ist längst aus dem Science-Fiction-Nimbus herausgetreten und steht 2025 an der Schwelle zum Massenmarkt. Staatliche Programme, industrielle Partner und ein rasanter Technologieschub machen die Branche zum Hoffnungsträger für die nächste Computerrevolution. Während die Regierung der USA unter Präsident Trump und Großbritannien ihre Zusammenarbeit per großem Quantum-Pakt auf ein neues Level heben, pumpen auch Japan (über 7,4 Mrd. USD) und Europa Milliarden in die Entwicklung dieser Schlüsseltechnologie. Doch...