Das Jahr 2025 markiert einen Wendepunkt: Was einst Science-Fiction war, revolutioniert heute Fabriken, Logistikzentren und ganze Branchen. Robotik und Künstliche Intelligenz sind zum fundamentalen Treiber für Produktivitätssteigerungen geworden. Angesichts steigender Arbeitskosten und dem Wunsch nach höherer Effizienz investieren Unternehmen weltweit massiv in Automatisierungslösungen. Vier Aktien stechen dabei besonders hervor. Amazon: Der Logistik-Gigant setzt auf Millionen Roboter Amazon hat sich längst vom reinen Online-Händler...