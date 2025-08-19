Am Freitag, dem 15.08., hat die US-Regierung die Regeln zum Erhalt von Subventionen in der Solarbranche deutlich verschärft. Statt wie früher lediglich 5 % der Projektkosten zu investieren, müssen Entwickler von Großprojekten ab 1,5 Megawatt nun wirklich substanzielle physische Arbeiten nachweisen – also etwa Fundamentarbeiten oder den Bau tragender Strukturen. Lediglich Solaranlagen unterhalb der 1,5 Megawatt-Grenze dürfen weiterhin auf die frühere 5 %-Ausnahmeregel zurückgreifen. Was an sich sehr negativ klingt, wurde am Markt positiv...