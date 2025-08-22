Die Top-5-Dividenden-Aristokraten aus Europa
In der vergangenen Woche hatten wir bereits die besten Dividendenaktien aus Deutschland und den USA beleuchtet. Während in den USA Stanley Black & Decker (Dividendenrendite 4,37 %) und United Bankshares (3,90 %) meine Favoriten sind, überzeugten in Deutschland vor allem die Versicherungsunternehmen Allianz (4,81 %) und Münchener Rück (3,89 %). Bei einem Blick auf Europa gefällt mir jedoch die regionale Diversifizierung besonders gut, da die Top-5-Aktien aus vier unterschiedlichen Ländern stammen. Die Aktien haben im letzten Geschäftsjahr...
Kostenlos anmelden und Artikel lesen!
Ihre Vorteile:
- Jeden Monat können Sie 5 Artikel aus dem Premium-Bereich kostenlos lesen
- Monatlich 2 Probeausgaben der Trader-Zeitung gratis
- Persönliche Watchlist anlegen mit einem Nachrichtenüberblick über Ihre Aktie
India AI Summit 2026: Die Top 5 KI-Gewinner des Megagipfels
Der India AI Impact Summit 2026, der in der vergangenen Woche (16. bis 21.02.) in Neu-Delhi stattfand, war ein gigantisches Branchenereignis. Mit Zehntausenden...
Uber unter Strom! 100 Mio. USD schwere Offensive für Robotaxis, KI-Turbo und globale Expansion!
Vergessen Sie die klassische Taxi-App. Uber Technologies (i)(UBER) schaltet aktuell gleich mehrere Gänge hoch! Mit einem 100 Mio. USD schweren Angriff...
Nvidia vor den Zahlen: Bereit für den nächsten Aufwärtsimpuls?
Showdown an der Wall Street: Wenn Nvidia am Mittwoch seine Bücher öffnet, steht nicht weniger als die Bestätigung des KI-Booms auf dem Spiel –...