In der vergangenen Woche hatten wir bereits die besten Dividendenaktien aus Deutschland und den USA beleuchtet. Während in den USA Stanley Black & Decker (Dividendenrendite 4,37 %) und United Bankshares (3,90 %) meine Favoriten sind, überzeugten in Deutschland vor allem die Versicherungsunternehmen Allianz (4,81 %) und Münchener Rück (3,89 %). Bei einem Blick auf Europa gefällt mir jedoch die regionale Diversifizierung besonders gut, da die Top-5-Aktien aus vier unterschiedlichen Ländern stammen. Die Aktien haben im letzten Geschäftsjahr...