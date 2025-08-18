Dividenden sind eine hervorragende Möglichkeit, um sich als Investor ein passives Einkommen aufzubauen. Doch Dividenden-Aktie ist nicht gleich Dividenden-Aktie. Nur weil ein Unternehmen einen Teil seiner Gewinne an Aktionäre ausschüttet, macht es die Aktie nicht gleich zu einem lohnenden Investment. Dividenden-Aristokraten bieten dagegen eine hohe Planungssicherheit, da bei diesen Unternehmen in den letzten 25 Jahren kein Dividendenausfall und keine Dividendensenkung stattgefunden hat. Um zusätzlich auch ein stetiges Unternehmenswachstum...