Die NEO-DARVAS-STRATEGIE ist ein bemerkenswerter Trendfolgeansatz, der auf einem einfachen, aber wirkungsvollen Konzept beruht: Investiere in die Aktien, die derzeit die Bühne der Wall Street mit atemberaubender Energie und Dynamik dominieren. Die Idee dahinter ist, in Titel einzusteigen, die seit ihrem Halbjahrestief einen bemerkenswerten Anstieg von mindestens 70 % verzeichnen konnten. Doch das ist noch nicht alles – diese Aktien müssen auch in den letzten 20 Handelstagen ein neues 52-Wochenhoch erreicht haben. Für die NEO-DARVASIANER geht...