Big Call Screening: Merck & Co., McDonald´s, ASML, Deutsche Börse
Merck & Co (MRK) gehört aktuell zu den spannendsten Turnaround-Storys bei den Pharma-Big-Caps. Nachdem der Pharmamulti zuletzt aufgrund des in 2028 auslaufenden Patentschutzes für den Onkologie-Blockbuster Keytruda sowie der von der US-Administration angekündigten Kürzung der Medikamentenpreise deutlich unter Druck gekommen war, dürften die negativen Nachrichten mittlerweile eingepreist sein. Dank der starken Pipeline und der jüngsten Zukäufe bietet die Aktie nach den zuletzt gesehenen Rücksetzern eine interessante Chance für einen...
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