Big Call Screening: Hannover Rück, Amazon, The Hershey, Coca-Cola
Schwergewichte aus dem Rückversicherungssektor rücken aktuell angesichts der geopolitischen Unsicherheiten als "sichere Häfen" wieder stärker in den Fokus der Investoren. Neben Branchenprimus Münchener Rück oder der Swiss Re sollte man in diesem Zusammenhang vor allem die Hannover Rück auf der Watchlist haben. Die Perspektiven für den nach Prämieneinnahmen weltweit drittgrößte Rückversicherer bleiben angesichts steigender Prämieneinnahmen und steigender Preise weiterhin vielversprechend, zumal die Hannover Rück nach der zuletzt gesehenen...
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