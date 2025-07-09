Verve Group SE: SDAX-Aufnahme rückt den Titel in den Fokus institutioneller Anleger, Fonds und Analysten!
Die Verve Group SE (i.) agiert im stark wachsenden Markt der digitalen Werbung, mit einem besonderen Fokus auf den mobilen Sektor. Ihr Geschäftsmodell basiert auf der Bereitstellung von Technologien und Lösungen für Publisher und Werbetreibende. Dies umfasst programmatische Werbeplattformen, Datenmanagement-Plattformen (DMP) und innovative Werbeformate, die auf eine hohe Relevanz und Performance abzielen. Ein wesentlicher Bestandteil des Erfolgs ist die Fähigkeit, über datengestützte Analysen und maschinelles Lernen die Effizienz von Werbekampagnen...
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