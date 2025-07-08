Panzerstahl der Norm TL-2350-0000 galt zuletzt als Mangel, weil es mit SSAB nur einen Hersteller in Europa gab. Experten schätzten die Produktionskapazitäten auf 500.000 Tonnen, aber laut der Beratung Oliver Wyman könnte der Bedarf bei vier bis acht Millionen Tonnen liegen. Jetzt zieht SALZGITTER nach, positioniert sich in diesem Wachstumsmarkt und erhält die Zulassung für seinen Sicherheitsstahl "SECURE 500". Damit ist die Stahlgüte "SECURE 500" offiziell im Dickenbereich von 6 bis 16 Millimetern für den Einsatz im militärischen Bereich,...