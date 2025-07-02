Spezialfahrzeughersteller REV Group überzeugt mit starken Margen-Aktie mit Ausbruch aus Base auf Allzeithoch!
Die REV Group entwickelt und vertreibt Spezialfahrzeuge wie Feuerwehrautos, Schulbusse und Krankenwägen. Nach vier schwachen Quartalen konnte das Unternehmen im 2. Quartal nun wieder ein leichtes Wachstum erzielen, wobei der Umsatz im 2. Quartal (ohne des Verkaufs des ENC-Transitgeschäftdes) YoY um 7,7 % auf 45,1 Mio. USD stieg. Was mir besonders gut gefallen hat, ist die Tatsache, dass die EBITDA-Marge einen deutlichen Anstieg um rund 330 Basispunkte auf 9,4 % erfuhr. Dafür verantwortlich war vor allem das Spezialfahrzeuggeschäft, wobei ...
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