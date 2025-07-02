Simon Property Group Inc. (SPG): Insiderkäufe vom 30. Juni summieren sich auf 380.066 USD
Die Simon Property Group Inc. (SPG) ist der größte Eigentümer, Betreiber und Entwickler von Einkaufszentren und Premium Outlets in den Vereinigten Staaten und betreibt zudem weltweit Einzelhandelsimmobilien. Als Real Estate Investment Trust (REIT) ist SPG seit Jahrzehnten eine feste Größe im Einzelhandelsimmobiliensektor. In den letzten Jahren sah sich das Unternehmen jedoch mit erheblichen Veränderungen konfrontiert, die sowohl Herausforderungen als auch neue Chancen mit sich brachten. Eine der prägendsten fundamentalen Entwicklungen...
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