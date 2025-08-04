Prime Medicine: Kapitalerhöhung wird durch Insider begleitet - Aufsichtsrat investiert knapp 10 Mio. USD
Prime Medicine Inc. (PRME) hat Ende Juli 2025 ein öffentliches Aktienangebot gestartet und dieses am 01. August erfolgreich abgeschlossen, um die Finanzierung seiner Pipeline zu sichern. Dabei wurden insgesamt 43.700.000 Stammaktien zu einem Preis von 3,30 USD pro Aktie verkauft. Dieses Gesamtvolumen beinhaltet die vollständige Ausübung der Kaufoption der Konsortialbanken für zusätzliche 5.700.000 Aktien. Die Cystic Fibrosis Foundation erwarb 1.818.181 dieser Aktien ohne Abzüge oder Provisionen, was die enge Zusammenarbeit des Unternehmens...
