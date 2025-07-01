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PFISTERER Holding Watchlist

tz-plus Pfisterer: Der Energiehunger befeuert gigantische Investitionen in die Stromnetze! Die Aktie hat laut LBBW noch 35%iges Potenzial!

Jörg Meyer
J. Meyer
Lesedauer: 2 Minuten

Der weltweite Ausbau der Jose Luis Stephens e verschlingt in den nächsten Dekaden gigantische Summen. Deutschland hat bis 2045 einen Investitionsbedarf von 732 Mrd. Euro für die Übertragungs- und Verteilnetze. In Europa summieren sich die Ausgaben auf über 1 Bio. Euro. Auch die USA und Indien müssen mehr investieren, da die Stromnachfrage steigt. Ein wesentlicher Treiber ist das KI-Zeitalter, sowie die Elektrifizierung mit E-Autos und Wärmepumpen. Zugleich müssen Erneuerbare Energien in die Netze eingebunden und diese für mehr Fluktuation...

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