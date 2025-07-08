Parsons: Modernisierung des US-Luftverkehrskontrollsystems und Golden Dome bieten neue Wachstumschancen
Parsons (PSN) gilt als ein führender Anbieter von Beratungs- und Ingenieursdienstleistungen. Am 8. Juli stufen die Analysten von Raymond James mit einem Kursziel von 90 USD von "Market Perform" auf "Strong Buy". Begründet wird dies mitunter durch Wachstumschancen bei der Bundesluftfahrtbehörde FAA, Golden Dome, Nuklearprojekten sowie dem Infrastrukturgeschäft dank Kriegsentspannungen. In den USA dürften 31 Mrd. USD für die Modernisierung des National Airspace System (NAS) erforderlich sein, wo Parsons als Hauptauftragnehmer nun mit IBM für...
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