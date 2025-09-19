Norma Group SE: Update zum geplanten Verkauf des Wassermanagement-Geschäfts!
Die Norma Group SE ist ein global agierendes Unternehmen, das sich auf hochentwickelte Verbindungstechnik, sogenannte Verbindungslösungen, spezialisiert hat. Das Portfolio umfasst eine breite Palette von Schlauchschellen, Schellen, Kupplungen und Steckverbindern. Diese Produkte finden Anwendung in verschiedenen Branchen wie der Automobilindustrie, der Luft- und Raumfahrt, der Schifffahrt, der Wasserwirtschaft sowie in der Gebäudetechnik. In den vergangenen Jahren hat sich die Norma Group verstärkt auf die Transformation hin zu einem nachhaltigeren...
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