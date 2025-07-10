Nexans: Supraleitende Kabel könnten dem Infrastrukturprofiteur Wachstumspotenzial ermöglichen!
Nexans S.A. ist ein global führendes Unternehmen im Bereich der Kabeltechnologie und -lösungen. Der Konzern profitiert damit von globalen Trends in den Bereichen Energiewende, Digitalisierung und Elektrifizierung. Die fundamentalen Entwicklungen von Nexans sind eng mit der steigenden Nachfrage nach Stromnetzinfrastruktur, Datenübertragung und Spezialkabeln verbunden. Die Prognosen für Nexans sind generell positiv, angetrieben durch die anhaltende globale Energiewende und den Ausbau der Stromnetze. Das Management hat in der Vergangenheit...
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