Kura Sushi USA (KRUS) bietet in derzeit 78 Filialen in den Vereinigten Staaten über die "Kura Experience" ein technologiebasiertes Restaurantkonzept für ein besonderes Gästeerlebnis an. Gesetzt wird auf Roboter in den Küchen und im Service, KI-gestützte Fließbänder für frische Lebensmittel und Echtzeit-Verbraucherdaten sowie Belohnungssysteme bei den Tischen, die mit einer Rekordanzahl von an bis zu acht IP-Kampagnen im Fiskaljahr 2026 für lizensierte Markenartikel ausgebaut werden. Früher als geplant wurde nun flächendeckend ein...