Am 25. August wurde verkündet, dass Keurig Dr Pepper (KDP) den Aktionären von JDE Peet's 31,85 Euro pro Aktie in bar anbietet, was einem Aufschlag von 33 % auf den volumengewichteten 90-Tage-Durchschnittskurs entspricht. Die gesamte Eigenkapitalbewertung beläuft sich auf 15,7 Mrd. Euro. Zusätzlich wird JDE Peet's vor dem Abschluss der Transaktion eine bereits angekündigte Dividende von 0,36 Euro pro Aktie zahlen. Die Finanzierung der Übernahme erfolgt durch eine Kombination aus neuen Fremdmitteln und vorhandenen Barmitteln. KDP beabsichtigt,...